ماذا وراء لقاء قائد أفريكوم مع الدبيبة

28 سبتمبر، 2021 1:57 م
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الدبيبة يلتقي قائد أفريكوم في طرابلس

أخبار ليبيا24

قالت، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، إن قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) الجنرال تاونسند التقى اليوم برئيس حكومة الوحدة المؤقت، عبدالحميد الدبيبة في طرابلس.

أضافت السفارة، أن الطرفان ناقشا التطورات في قطاع الأمن الليبي، وكيفية إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر لتكون خطوة مهمة نحو استقرار ليبيا على المدى الطويل، وذلك في ظل حكومة وطنية منتخبة واستقرار إقليمي بدون تدخل أجنبي.

ونشرت السفارة، صورة تجمع كل من الدبيبة وقائد أفريكوم إضافة إلى السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند.

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28 سبتمبر، 2021 1:57 م
12

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