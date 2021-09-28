ماذا قال معيتيق عن المشير حفتر ؟ معيتيق : يجب إعادة الشرعية للشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أقر نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق، أحمد معيتيق، بحال الانضباط الموجودة داخل المؤسسة العسكرية في المنطقة الشرقية، قائلا ” هناك مؤسسة عسكرية قوية ومنضبطة في الشرق والفضل يعود للقائد العام المشير خليفة حفتر”.

معيتيق قال في تصريحات لقناة 218، إن الأزمة السياسية في البلاد أعمق بكثير من المجلس الرئاسي والحكومة الحالية، مؤكدا أنه يجب إعادة الشرعية للشعب الليبي .

وتوقع أن تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة واسعة من الشعب الليبي وهو ما سيساهم في الاستقرار .

وبخصوص تحركات ما يسمى بمجلس الدولة المعرقلة للانتخابات المقبلة، قال معيتيق، إنه لا يرى مجلس دولة بل يرى خالد المشري.

وأضاف أن ملتقى الحوار السياسي يجب أن يقر الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأنه يعتبر كل أعضاء لجنة الحوار ممثلين لأحمد معيتيق.

وظهر معيتيق على الساحة الليبية من باب الاقتصاد بعد سقوط نظام القذافي عندما اختير مستشارا للمؤتمر الوطني العام، يقول البعض إن خاله عبدالرحمن السويحلي كان وراء بدايات بروزه.

وتخرج من جامعة لندن للدراسات الاقتصادية العالمية (1993 – 1994) وحصل على دكتوراه في إدارة الأعمال من الجامعة الأوروبية في لندن، د وفي 4 مايو 2014، جرى انتخابه رئيسا جديدا للوزراء في ليبيا، وقد جرت عملية انتخابه في ظروف غامضة في ذلك الوقت، حيث رفض أعضاء في المؤتمر الوطني بينهم نائب رئيس المؤتمر عزالدين العوامي الاعتراف بشرعيتها طاعنين في منح الثقة بها.