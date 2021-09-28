لجنة الـ “22” تقدم المسودة الخاصة بقانون الرياضة تعرف على المسودة التي استغرق إعدادها "118" يوم

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قدمت لجنة الـ “22” المشرفة على وضع قانون الرياضة المسودة الخاصة بقانون الرياضة الجديد إلى وزير الشباب والرياضة عبد الشفيع الجويفي اليوم الثلاثاء، تمهيدًا لإرسالها لمجلس النواب من أجل اعتمادها.

وتم تقديم المسودة في مقر وزارة الشباب والرياضة في احتفالية بسيطة أثناء اجتماع اللجنة مع الجويفي الذي أثنى بدوره على عمل اللجنة خلال الفترة الماضية من أجل إنجاز المسودة.

وشرح رئيس اللجنة “محمد بودبره” سير العمل والكيفية التي تم إنجاز بها عمل المسودة خلال الفترة الأخيرة، والتي تحتوي على 39 صفحةً و199 مادةً وثمانية أبواب و33 فصلاً واستغرق إعدادها 118 يوماً.

وأشاد وكيل وزارة الرياضة جمال بونوارة، في كلمته، بعمل اللجنة طيلة المدة الماضية، وشكرها على مجهوداتها التي بذلت طيلة الفترة الماضية.