شهود يروون تفاصيل تسرب غاز في القوارشة تسبب في عدة حالات تسمم

أخبارليبيا24

كشف شهود عيان اليوم الثلاثاء تفاصيل تسرب مادة من موقع خاص بالخردة قرب سوق المواشي في منطقة القوارشة في مدينة بنغازي.

وقال أحد الشهود لـ”أخبارليبيا24″ إنهم متواجدون في محل إقامتهم في عمارة سكنية لا تبعد كثيراً عن الموقع، وتعرضت زوجته للاختناق، تزامناً مع طرق باب شقتهم من قبل جارتهم وهي تصيح بأن أطفالها عاجزين عن التنفس وتطلب منهم النجدة.

وأوضح الشاهد أنهم هرعوا إلى الطابق الذي تسكن فيه الجارة فوجدوا الأطفال، مختنقين وعاجزين عن التنفس، وتخرج من أفواههم رغوة بيضاء، مشيراً إلى أنه تم إسعافهم فوراً.

ويواصل الشاهد في وصف تلك الأحداث :”وعند نزولنا للشارع وجدنا سكان المنطقة يهرعون بسيارتهم ويسعفون عشرات حالات الاختناق”.

فيما يقول شاهد عيان آخر :”موقع الخردة الذي خرجت منه المادة، هماك بعض الأشخاص قاموا بقص برميل أصفر كبير “حاجة زي البتيه”، وخرجت منه مادة لونها أخضر يميل للاصفرار، ومن ثم انتشرت في الأرجاء وتسببت في إصابة المواطنين”.

وأشار الشاهد، إلى أن الأجهزة الأمنية متواجدة في عين المكان الآن، ويتم تصوير الموقع من قبلهم، واخذ أقوال الشهود بالكامل، مؤكداً أن بعض الحالات نقلت إلى مستشفى دار الشفاء ومن ثم الطبي.

وختم الشاهد حديثه مع “اخبارليبيا24″ :”أرجح أن عدد الحالات ربما وصلت إلى 30 حالة”.

وكان مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر أكد اليوم الثلاثاء وصول عدد من الحالات مصابة بالتسمم إلى المركز.

ومن جهته، ذكر آمر النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ أن المركز استقبل 27 حالة مصابة بالتسمم بينهم طفلين.

وأوضح السعيطي ان التسمم ناتج عن تسرب غاز قرب سوق المواشي بمنطقة القوارشة، مؤكدًا وجود حالات على التنفس الصناعي بسبب ضيق التنفس.

وأشار آمر النقطة الأمنية إلى أن الحالات المصابة بالتسمم إصابتهم متفاوتة، موضحًا أنه تمت إحالة طفلين إلى مستشفى الأطفال.

وأشاد السعيطي بالمجهود الذي وصفه بـ”الجبار” من قبل الأطباء وأطقم التمريض مع الحالات، وكان لهم الفضل في إسعاف جميع الحالات.