تفاصيل لقاء الدبيبة مع قائد قوات “الأفريكوم” ماذا حدث في قاعدة معيتيقة ؟

أخبار ليبيا 24

كشف المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عن تفاصيل لقاء عبد الحميد الدبيبة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال ستيفين تاونسند في طرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وقال المكتب إن الدبيبة بحث مع الجانب الأمريكي تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي .

وناقش الطرفان ملف إخراج المرتزقة وتواجد قوات أجنبية بالجنوب الليبي، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

كما اتفق على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

وعلى هامش لقاء عبد الحميد الدبيبة مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا فقد شهدت قاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس اجتماعات مكثفة لقادة عسكريين ومسؤولين مدنيين، لبحث مسألة المرتزقة الأجانب، وآليات خروجهم من البلاد.

وكشفت مصادر مطلعة أن اجتماعات مكثفة عقدت صباح اليوم في قاعدة معيتيقة، ضمت كل عدد من المسؤولين الليبيين ووفدا أمريكي بريطاني رفيع المستوى، حضر لبحث مسألة المرتزقة.

وأكدت المصادر أن الاجتماع ناقش سبل الضغط لإخراج المرتزقة قبل موعد الانتخابات المحدد بـ 24 ديسمبر 2021.