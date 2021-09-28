بوقعيقيص: أباء يريدون تزويج بناتهم القاصرات بسبب “منحة الزواج”

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رأت، عضوة ملتقى الحوار السياسي، المحامية أمال بوقعيقيص، أن على رئاسة الحكومة تعديل قرار منحة الزواج بحيث يشترط في الحصول عليها أن يكون عمر الزوجة 18 عاما وما وفق.

وكتبت بوقعيقص، على فيسبوك، “أناشد رئاسة مجلس الوزراء تعديل قرار منحة الزواج، بإضافة نص وحيد وهو: يشترط للحصول على هذه المنحة أن يكون عمر العروس ثمانية عشر عاما وما فوق”.

واعتبرت بوقعيقيص، أن إضافة هذا الشرط سيُنهي من ظاهرة “تزويج القاصرات”، على حد قولها.

وقالت: “لقد رأيت اليوم في المحكمة أباء يحضرون طفلات في عمر الثانية عشر ربيعا طالبين الحصول على إذن التزويج”.

وأضافت: “في هذا التعديل تخفيف للعبء المُلقى على كاهل القضاة ورفع الضيم عن طفولة بريئة يقصفها طمع ولي أمر جائر”.

وشرعت الحكومة، في 15 سبتمبر الجاري، بصرف منحة زواج لكل شاب وشابة يرغبان في الارتباط، حيث تشهد عملية التسجيل للحصول على المنحة المقدمة، إقبالا متزايدًا بشكل يومي.

وتستهدف 50 ألفا من الشباب والشابات، الراغبين في الزواج، حيث يمنح العروسان مناصفة مبلغ 40 ألف دينار.