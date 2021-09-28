بهذا وصف “الشركسي” تصرفات الحكومة ورئيسها “الدبيبة”

28 سبتمبر، 2021 9:59 م
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الشركسي والدبيبة
الشركسي والدبيبة

أخبارليبيا24- خاص

‏وصف عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي اليوم الثلاثاء حكومة الوحدة الوطنية بأنها حكومة “فساد” تبيع “الوهم”.

وقال الشركسي في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ :”إن حكومة الفساد تبيع الوهم للناس لأجل إفشال الانتخابات أو حصد أصواتها”.

وتابع عضو ملتقى الحوار في تصريحه :”على الليبيين أن يدركوا جيداً تاريخ هذا الرجل – في إشارة إلى الدبيبة – وماضيه الفاسد قبل الدخول في أي مقامرة معه”.

ويضيف الشركسي :”هذا الرجل هدفه الوصول لصناعة القرار لتسهيل عملية النهب الممنهج للمال العام وإسكات الناس بالفتات ومؤسسات الدولة برشوة رؤسائها”.

28 سبتمبر، 2021 9:59 م
13

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