الهلال يتعاقد مع الضراط ويُعير العبار

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أعلنت إدارة نادي الهلال اليوم الثلاثاء تعاقدها مع الظهير الأيسر إدريس الضراط قادما من نادي النصر بعقد انتقال حر.

ويعتبر الضراط من الأسماء ذات الخبرة حيث سبق وأن لعب للأهلي بنغازي والنصر كما لعب للمنتخبات السنية.

من جانب آخر أعلن الهلال إعارة لاعبه أحمد العبار “طشة” لنادي التحدي ولم يحدد اللاعب مكانًا أساسيا مع المدرب طارق ثابت خلال الموسم الماضي.

وكان الهلال قد تعاقد مع عدد من الأسماء المميزة لدعم صفوف الفريق أبرزها سفيان بن عمران ومحمد صلاح الكوري كما جددت عقود كابتن الفريق فيصل البدري والظهير مجدي أرطيبة.