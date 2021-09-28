المالية تتخذ إجراءً صارمًا تجاه صرف أية مبالغ من حساب الطوارئ

أخبارليبيا24

وجه وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية إبراهيم أبوعجيلة عكره اليوم الثلاثاء تعميمًا بعدم صرف أية مبالغ من حساب الطوارئ.

وشدد عكره في تعميمه الموجه للمراقبين الماليين بالوزارات والوحدات الإدارية الممولة من الخزانة العامة على أن الصرف لا يكون إلا في حدود أوجه الصرف المحددة في القرار المخصص بموجبه تلك المبالغ.

وأكد وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية على عدم صرف عهد مالية إلا بعد أخذ الموافقة المنصوص عليها قانونا وحظر استخدام العهد كأسلوب للصرف من حساب الطوارئ.

ولفت عكره إلى أن كتاب مدير الإدارة العامة لمتابعة القطاع السيادي بديوان المحاسبة أشار إلى التجاوز في صرف المبالغ المخصصة من الباب الخامس (الطوارئ) والتي لا تتسق مع طبيعة المصروفات الطارئة أو الصفة الاستعجالية المخصص من أجلها تلك المبالغ.

وأوضح وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية الكتاب بين أيضًا المبالغة في التوسع في صرف عهد مالية تجاوزت ملايين الدينارات.