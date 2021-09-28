الجزء الثاني| شرطي من درنة: داعش اغتالت شقيقي وأبوسليم طاردت شقيقي الآخر

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“في رحلة بحثنا عن مسعود انقسمت أنا وإخوتي وأبناء عمي إلى فريقين كل فريق يبحث عنه في منطقة ما”.. بهذه الجملة واصل سالم محمد مسعود العبيدي، روايته حول مصير أخيه التي بدأنا الحديث عنها في الجزء الأول من التقرير.

ويتابع سالم حديثه عن رحلة البحث عن مصير شقيقه مسعود الذي اختفى عن الأنظار دون سابق إنذار، إذ يقول: “وصلت إلى منطقة عين مارة (بلدة تقع بين مدينتي القبة ودرنة)، وقد كانت قوة من الجيش تتمركز هناك، وأبلغوني بعملهم باختفاء شقيقي لكن لا أخبار لديهم عن مكان وجوده”.

ويضيف: “تابعت المسير إلى أن وصلت إلى منطقة أم الرزم (منطقة تقع شرق درنة بـ48 كلم) والتقيت بمدير مديرية الأمن، فرحات الشلوي، وأكد أنه على علم باختفاء مسعود، لكن لا تفاصيل أخرى لديه حول ذلك”.

يتابع سالم: “بقيت لفترة في أم الرزم بعدها عزمت السير إلى طبرق لعل شقيقي يكون قد تعرض لحادث سير وتم نقله لأحد مستشفياتها”.

ويواصل: “في تلك الأثناء وبينما نحن في منطقة التميمي (75 كلم جنوب درنة) رنّ هاتفي وكان المتصل أحد الأصدقاء من درنة، فسألته عما إذا كان لديه ما يفيد عن مسعود؛ فأخبرني أن لديه معلومة تفيد بوصول جثة إلى مستشفى الهريش”.

وتابع وسالم: “بعد المكالمة تحرك صديقي فورًا إلى المستشفى للتأكد من المعلومة، ولدى وصوله اتصل بي مجددًا وأخبرني موجود الآن داخل ثلاجة الموتى بالمستشفى، فأبلغته بأن عليه أن يتأكد ما إن كانت الجثة تحمل “علامة” كانت في إحدى اليدين، فأجابني: “نعم هناك وشم لحرف “إتش”.

في هذه اللحظة انهارت قواي، يتابع سالم، ويقول: “لقد كان مسعود يحمل وشمًا في يده وبالفعل كان الوشم حرف “إتش”.

ويضيف سالم، الذي لازال يعيش على وقع تلك الصدمة المؤلمة، “اتصلت بشقيقي قاسم ومن معه وأبلغتهم بما حصل وطلبت منهم بالتوجه إلى مستشفى الهريش، للتأكد من الجثمان، لقد كانوا حينها في منطقة الخبطة شرقي درنة بحثا عن مسعود”.

وتابع: “بعد ربع ساعة عاودت الاتصال بهم، وإذ بدوي رصاص يصدر من الهاتف دون أن يجيبني أي أحد منهم”.

اشتباكات

ويقول سالم: “عاودت الاتصال بصديقهم ناصر خير الله، والذي كان يرافقهم، وإذ به يجيبني بأن إخوتي دخلوا في اشتباك مسلح مع عناصر من داعش كانوا قرب المستشفى، بعدما تأكدوا من أن الجثة تعود إلى مسعود”.

وبعد اشتباك لم يود لإصابة أي أحد، ألقى عناصر داعش القبض على إخوتي واقتادوهم إلى مقرهم، وعلى الفور -يواصل سالم- “اتصلت بصهري فريد القزيري وأبلغته بالحادثة وبأن عليه التواصل مع عناصر داعش عن طريق عدد من الأعيان لإطلاق سراحهم”.

ويضيف سالم: “ذهب القزيري صحبة عدد من أعيان درنة إلى مقر داعش في المدينة وتفاوضوا معهم لإطلاق سراح أشقائي، وبالفعل وافق داعش على إطلاق سراحهم لحضور جنازة مسعود، ولكن شريطة التوقيع على تعهد بأن يعودوا مرة أخرى لإقامة الحكم عليهم بتهمة “ترويع المسلمين في أماكن عامة”.

لقد كان الحكم “إعدامهم أمام الناس بالرصاص” هكذا يروي سالم، الذي واصل، أنهم “في حال لم يعودوا فإنهم سيلقون القبض على صهري فريد”.

ويقول سالم: “بعد خروجهم اتصلت بإخوتي وأبلغت بأن عليهم أن يغادروا درنة فورا بعد دفن مسعود، وبالفعل هذا ما حدث وأقمنا المأتم في المرج”.

أبوسليم

ويضيف: “بعد الخلاف الذي حدث بين بوسليم (تنظيم إرهابي تابع للقاعدة) وداعش في درنة وخروج الأخير منها عادت أسرتي إلى درنة، لكن لا شيء تغير داخل درنة”.

يقول سالم: “في تلك الفترة تعرض أخي قاسم للملاحقة من قبل عناصر بوسليم بسبب معرفتهم بأنه من مؤيدي الجيش”.

ويواصل: “في 2018 تعرض أصدقائه محمد القناشي وعزو التاجوري وحسين البرعصي للتصفية بحجة أنهم موالين للجيش”.

ويضيف: “بعد فترة أبلغت قاسم بضرورة مغادرة درنة، بعد تأكد لنا أنه مطلوب لدى بوسليم. غادر قاسم درنة هو ورفيقة المهدي زكري واستقروا في شحات إلى أن التحقنا بقوات الجيش في محاور درنة لتحريرها من الجماعات الإرهابية”.

ويقول: “قاتلنا إلى جانب الجيش وها هي درنة قد تحررت وأصبحنا نعيش في أمن وأمان داخل بيوتنا بعد أن كُنّا مهددين من قبل الإرهابيين”.