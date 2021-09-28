أعمال سرقة وفوضى هي السبب الرئيس لانتشار الغاز السام في القوارشة

أخبارليبيا24- خاص

كشف رئيس قوة فرض القانون بنغازي عقيد جمال العمامي تفاصيل تسرب مادة الكلور في موقع لبيع الخردة بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي، ما أدى إلى إصابة 42 حالة بينهم أطفال وحالات حرجة.

وقال العمامي في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الثلاثاء، إن أحد رجال الأعمال يملك موقعاً توجد بيه محطة تنقية للمياه السوداء “بياره”.

وأضاف رئيس القوة أن المحطة تعرضت للسرقة من قبل بائعي الخردة وتمت سرقة خزان من الموقع خاص بالكلور، وتم بيعه لشخص مصري يعمل بموقع بيع وشراء خردة.

وأوضح العمامي، أن الشخص المصري قام بوضع الأكسجين ومادة الكلور لا تزال داخل الخزان، فحدث انتشار لهذه المادة السامة سريعة الانتشار ما نتج عنها الإصابات.

وكان مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر أكد اليوم الثلاثاء وصول عدد من الحالات مصابة بالتسمم إلى المركز.

ومن جهته، ذكر آمر النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ أن المركز استقبل 27 حالة مصابة بالتسمم بينهم طفلين.

وأوضح السعيطي ان التسمم ناتج عن تسرب غاز قرب سوق المواشي بمنطقة القوارشة، مؤكدًا وجود حالات على التنفس الصناعي بسبب ضيق التنفس.

وأشار آمر النقطة الأمنية إلى أن الحالات المصابة بالتسمم إصابتهم متفاوتة، موضحًا أنه تمت إحالة طفلين إلى مستشفى الأطفال.

وأشاد السعيطي بالمجهود الذي وصفه بـ”الجبار” من قبل الأطباء وأطقم التمريض مع الحالات، وكان لهم الفضل في إسعاف جميع الحالات.

كما روى شهود عيان تفاصيل تسرب غاز من موقع خاص بالخردة قرب سوق المواشي في منطقة القوارشة في مدينة بنغازي.

وقال أحد الشهود لـ”أخبارليبيا24″ إنهم متواجدون في محل إقامتهم في عمارة سكنية لا تبعد كثيراً عن الموقع، وتعرضت زوجته للاختناق، تزامناً مع طرق باب شقتهم من قبل جارتهم وهي تصيح بأن أطفالها عاجزين عن التنفس وتطلب منهم النجدة.