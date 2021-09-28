أعداد حالات التسمم التي وصلت إلى طبي بنغازي

أخبارليبيا24- خاص

أكد مدير مكتب الإعلام بمركز بنغازي الطبي خليل قويدر اليوم الثلاثاء وصول عدد من الحالات مصابة بالتسمم إلى المركز.

ومن جهته، ذكر آمر النقطة الأمنية بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي لـ”أخبارليبيا24″ أن المركز استقبل 27 حالة مصابة بالتسمم بينهم طفلين.

وأوضح السعيطي ان التسمم ناتج عن تسرب غاز قرب سوق المواشي بمنطقة القوارشة، مؤكدًا وجود حالات على التنفس الصناعي بسبب ضيق التنفس.

وأشار آمر النقطة الأمنية إلى أن الحالات المصابة بالتسمم إصابتهم متفاوتة، موضحًا أنه تمت إحالة طفلين إلى مستشفى الأطفال.

وأشاد السعيطي بالمجهود الذي وصفه بـ”الجبار” من قبل الأطباء وأطقم التمريض مع الحالات، وكان لهم الفضل في إسعاف جميع الحالات.