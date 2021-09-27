مدير التسويق بالبريقة: مظاهر الازدحام أمام محطات الوقود أصبحت من العدم

أخبار ليبيا24

أكد، رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبو بريدعة، أن مظاهر الازدحام أمام محطات الوقود أصبحت في العدم.

ووجه أبو بريدعة، الشكر والتقدير، لكل رجال شركة البريقة في كافة مواقعهم على روح التعاون والاجتهاد مع شركات التوزيع وجمعية نقل الوقود والجهات الأمنية للقضاء على ظاهرة الازدحام على محطات الوقـود.

كما وجه الشكر لسائقي ناقلات الوقود والأجهزة الأمنيـة على ما أبدوه من صبر وتعاون مع رجال شركة البريقة.

وكانت مدن ومناطق بغرب ليبيا منها العاصمة طرابلس قد شهدت ازدحاما على محطات توزيع الوقود بسبب نقص الإمدادات إليها.