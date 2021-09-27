متحججة بأعمال السرقة..العامة للكهرباء تعلن سرقة أسلاك بطول 8050 متر

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تتحجج الشركة العامة للكهرباء بأن أعمال السرقة التي تطال الأسلاك في عدة مدن ومناطق هي من أسباب انقطاع الكهرباء والدخول في طرح الأحمال المستمر منذ سنوات دون حل.

والسرقات التي تتعرض لها الأسلاك بهذه المسافات الطويلة إن صحت يطرح تساؤلا حول دور الأجهزة الأمنية والضبطية من هذه السرقات التي يمارسها الخارجون عن القانون دون أي رادع.

وفي هذا السياق، أعلنت الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” سرقة أسلاك كهرباء مسافة 750 متر على خط بالروين بدائرة توزيع النجيلة مما تسبب في فقد التغذية على نحو 23 محول.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنه تم أيضًا سرقة أسلاك مسافة 1500 متر على خط الدعم الإلكتروني يغذي عددًا من المنازل والمزارع بدائرة توزيع زوارة.

وأضافت الشركة أنه تمت سرقة 1800 متر أسلاك كهرباء على خط الكسارات بدائرة توزيع المراقب مما تسبب في فقد التغذية على نحو ثلاث محولات.

وأفادت أنه تم أيضا سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 1000 متر على خط عياد اللافي من 30 المنارة بدائرة توزيع قصر بن غشير، بالإضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالي مسافة 3000 متر على خط أبوطينة من 30 العقربية بدائرة توزيع الجميل مما تسبب في فقد التغذية على نحو أربع محولات.