ليبيا تُسجل 910 إصابة جديدة و11 حالة وفاة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أن ليبيا سجلت 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وفق إحصائية أمس الأحد.

وبحسب إحصائية الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الاثنين، تماثل للشفاء 1226 مصابًا، في حين تُوفي 11 آخرون.

في حين بلغت نسبة الإصابات الجديدة 17.2% من إجمالي 5268 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 4358 منها.

وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 337 ألفًا و890 حالة، منها 77 ألفًا و152 نشطة، و256 ألفًا و121 متعافيا، و4617 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.