خطة أمنية في مصراتة هذه تفاصيلها

أخبار ليبيا24

أعلن، المجلس البلدي مصراتة، اليوم الإثنين، البدء في تنفيذ خطة أمنية متكاملة تستهدف الحد من الانفلات الأمني و ظاهرة السيارات معتمة الزجاج والتي لا تحمل لوحات معدنية .

وأوضح المجلس، أن اعتماد تنفيذ الخطة الأمنية جاء خلال الاجتماع الدوري الرابع بينه وبين الأجهزة الأمنية بالبلدية.

وذكر المجلس، أنه تم الاتفاق على جملة من الإجراءات التي ستتخذ بشكل عاجل في حق المخالفين فور انتهاء مدة السماح والتي لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخ هذا الإعلان.

وأكد المجلس، أنه سيتم منع دخول السيارات المعتمة والتي لا تحمل لوحات معدنية لمقار المؤسسات والجهات الحكومية ومنافذ المدينة.

وأفادت أنه تم الاتفاق على اعداد كتاب إلى مديرية الجمارك بشأن منع الافراج عن السيارات المخالفة من حيث التعتيم، واللوحات المعدنية، والسيارات منزوعة البلاديوم “الكربون”.

وذكرت المجلس، أنه اتفق على البدء الفوري في هذه الحملة المكثفة والدائمة فور انتهاء مدة السماح.

وأضاف، أن قسم الترخيص أعلن عن جهوزيته لاستقبال المواطنين الراغبين في تسجيل سياراتهم والحصول على لوحات معدنية.