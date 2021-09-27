تعرف على قيمة 6 أشهر من مرتبات العاملين في الشركات المنسحبة

أخبارليبيا24

قال رئيس الفريق الإعلامي في وزارة المالية عمر بسيسة اليوم الإثنين إنه تمت إحالة قيمة مرتبات ستة أشهر لمصرف ليبيا المركزي للعاملين في الشركات المنسحبة.

وأضاف بسيسة عبر حسابه على موقع التواصل “فيسبوك” أنه خلال أيام سيتم إبلاغهم بمكان تواجد اللجنة المشكلة لهذا الغرض حتى يتم تسليم الصكوك إلى مستحقيها.

وكانت وزارة المالية أعلنت أنها أحالت إلى مصرف ليبيا المركزي مرتبات العاملين بالشركات المنسحبة، عن فترة 6 أشهر، على أن يتم تسليم الصكوك لمستحقيها خلال الأيام المقبلة.

وذكر مصدر في الوزارة في تصريحات صحفية أن القيمة المُحالة إلى مصرف ليبيا المركزي؛ بلغت 7,670,700 دينار ليبي.

وأوضح المصدر أن القيمة تشمل عدد 106 شركة من الشركات المنسحبة لتغطية عدد 2841 موظفاً من العاملين في تلك الشركات.

يشار إلى أن عدد الموظفين المتضررين من الشركات المتعثرة والمنسحبة من ليبيا عام 2011 حوالي 17 ألف عامل، منهم 14 ألفاً كانوا ينشطون في الشركات الوطنية، بينما كان يعمل 3000 منهم في الشركات الأجنبية التي انسحبت من السوق المحلية بسبب الفوضى الأمنية التي عانتها ليبيا منذ 9 سنوات.