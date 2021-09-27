انتشال جثث 4 مهاجرين أفارقة جنوب الكفرة

أخبار ليبيا 24

انتشل جهاز الاسعاف والطوارئ الكفرة اربعة جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين تركوا في الصحراء بدون زاد جنوب المدينة بحوالي 100 كلم.

وقال مدير الجهاز إبراهيم بالحسن في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الاثنين، إن أعضاء الجهاز يتعاملون مع مختلف البلاغات التي تردهم، مشير أن فريق انتشال الجثث انتقل إلى عين المكان فوراً، وتم انتشال جثامين أربعة أشخاص، يرجح بأنهم من الجنسية الصومالية.

وأوضح بالحسن، أن المهاجرين غير الشرعيين يبدو بأنهم تقطعت بهم السبل، وقضوا عطشاً بعد تركهم وسط الصحراء، يصارعون الموت البطيء دون شفقة أو رحمة، مشيراً إلى أن جهاز الإسعاف والطوارئ انتشل خلال شهر سبتمبر ما يقارب عن أحد عشر جثة لمهاجرين غير شرعيين، لقو مصرعهم بذات الطريقة، وفي قصص مشابهه أبطالها تجار ومهربي البشر.