الميهوب يطالب بإحالة الدبيبة للتحقيق..تعرف على السبب

27 سبتمبر، 2021 11:34 م
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الميهوب والدبيبة
الميهوب والدبيبة

أخبارليبيا24

طالب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب النائب بفتح تحقيق مع رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بشأن قرار منح الجنسية الليبية.

واعتبر الميهوب في خطاب موجه إلى النائب العام أن هذا الأمر غاية في الخطورة ويهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.

ولفت رئيس اللجنة في خطابه إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال بعد سحب الثقة منه من قبل مجلس النواب صار غير مخولا بتوقيع مثل هكذا قرارات.

وشدد الميهوب على النائب بضرورة فتح تحقيق مع رئيس الحكومة وإيقاف اللجنة المشكلة إلى حين استقرار البلاد.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة مركزية لدراسة طلبات الحصول على الجنسية الليبية وإثبات صحة الانتماء للأصل الليبي.

وجاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 322 لسنة 2021، بناء على الاجتماع الذي عقده مع وزير الداخلية وبعض الأجهزة والإدارات المختصة لمناقشة الصعوبات التي تواجه الحاصلين على الأرقام الإدارية، وكذلك أبناء الليبيات المتزوجات من أجانب.

27 سبتمبر، 2021 11:34 م
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