الصقور يتوج ببطولة الأواسط على مستوى طبرق

27 سبتمبر، 2021 9:48 م
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أواسط الصقور
أواسط الصقور

أخبارليبيا24- خاص

توج اليوم فريق أواسط الصقور ببطولة الأواسط على مستوى الاتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق بعد تفوقه على جاره أواسط المختار بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل للصقور – خلال اللقاء الذي أداره طاقم تحكيم من مدينة البيضاء – حبيب سعد هدفين وهدف للاعب أحمد فرج وسجل للمختار أبوبكر محمد ريان.

وكان علي بوشكيوة حكم وسط، وساعده كل من علاء حسين وعلي عاشور وحكم رابع منصور حامد وراقب اللقاء توفيق الصاوي.

يشار إلى أن نادي الصقور قد تحصل في هذا الموسم على بطولات الأواسط والآمال والبراعم.

27 سبتمبر، 2021 9:48 م
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