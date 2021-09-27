افتتاح المسرح البلدي سبها بعد اكتمال المرحلة الأولى لصيانته من منظمة الهجرة الدولية

27 سبتمبر، 2021 6:47 م
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أخبار ليبيا24

افتتح، اليوم الإثنين، المسرح البلدي سبها بعد اكتمال المرحلة الأولى من عملية الصيانة.

وأجريت الصيانة عن طريق منظمة الهجرة الدولية بتمويل من الشعب الياباني، وبالشراكة والتعاون مع المجلس البلدي لبلدية سبها.

وبارك، المجلس البلدي سبها، هذه الأعمال والصيانات التي تستهدف كل مرافق وقطاعات المدينة.

وقال إن هذا له دور فعّال في تطوير وتنمية الثقافة والفنون، إضافة إلى اعتبارها مساحات للتأهيل والتدريب داخل البلدية.

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27 سبتمبر، 2021 6:47 م
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