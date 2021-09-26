نصية: لا بديل عن الانتخابات في ديسمبر وقانون انتخاب البرلمان سيصدر الأسبوع القادم

أخبار ليبيا24

أكد عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، اليوم السبت، على ضورة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر القادم.

وقال نصية: “التنمية بديلًا عن الانتخابات، مصطلح جديد من تيار الفوضى. لا بديل عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها 24 ديسمبر”.

ودعا نصية المفوضية العليا للانتخابات إلى البدء في إجراءات تفعيل قانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.

وأكد نصية، أن مجلس النواب سيعمل على إصدار قانون انتخاب البرلمان الأسبوع القادم.