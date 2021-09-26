خلال لقائه أعيان الشويرف .. الدبيبة يشدد على ضرورة تفعيل الإدارة المحلية

حكماء الشويرف يُشيدون بالدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية

26 سبتمبر، 2021 8:58 م
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الدبيبة - أعيان الشويرف
الدبيبة - أعيان الشويرف

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد، عميد وأعضاء المجلس البلدي الشويرف، وعدد من الأعيان والحكماء بالبلدية، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه السيد عادل جمعة، ومديري عدد من القطاعات.

وقدم عميد البلدية خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء شرحا تفصيليا بشأن البلدية والخدمات التي تقدمها لسكانها، مؤكدًا على دور الحكومة في تفعيل الإدارة المحلية من خلال قراراتها والتي تسهم في تقديم الخدمات للمواطنين .

وفي كلمات عديدة للأعيان، أكدوا خلالها على الدور الاجتماعي لقبيلة المقارحة في المصالحة الوطنية ودعمها لحكومة الوحدة الوطنية في تقديم خدماتها لكافة ربوع الوطن دون استثناء .

ومن جهته أكد رئيس الحكومة، على أن تفعيل الإدارة المحلية هدف رئيسي للحكومة، مشددا على ضرورة تقديم الخدمات للمواطنين في كافة المدن الليبية وفق الإمكانيات المتاحة .

26 سبتمبر، 2021 8:58 م
14

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