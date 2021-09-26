حفل لإشهار الأصناف الدوائية المسموح تداولها في ليبيا أبو النيران : هذا الإجراء سيساهم في الحد من تهريب الأدوية وإحكام الرقابة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت رئيس قسم الإعلام بوزارة الصحة وداد أبو النيران إن الوزارة تعتزم لإقامة حفل إشهار تسجيل الأصناف الدوائية المسموح تداولها في ليبيا، يوم الغد الإثنين.

أبو النيران قالت – في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن هذا الإجراء سيساهم في الحد من تهريب الأدوية وإحكام الرقابة على الأصناف المغشوشة.

وأشارت إلى أن الحقل سيكون بحضور وزير الصحة وعدداً من المسؤولين بالوزارة وديوان المحاسبة ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية وممثلين عن الشركات الطبية.