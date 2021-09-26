حادث مأساوي يودي بحياة أم وابنتيها في القاهرة

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عاشت إحدى مناطق العاصمة المصرية القاهرة ظهر الجمعة حادثة مأساوية، أدت إلى فقدان أم وابنتيها عقب سقوطهن من شرفة سكنهن في إحدى العمارات السكنية.

تمثلت هذه الحادثة المأسوية في سقوط الابنتين من شرفة في الطابق الخامس بإحدى العمارات في منطقة 15 مايو في العاصمة المصرية، وماهي إلا لحظات حتى تبعتهن الأم في مشهد دموي حزين.

بدأت المأساة عندما خرجت الطفلتان، الأولى عمرها 6 سنوات تحمل شقيقتها التي تبلغ 7 أشهر إلى الشرفة لإلقاء السلام على الأب، إلا أن الطفلة الكبرى فقدت توازنها ولم تستطع الإمساك بالرضيعة لتسقطا معاً.

وبحسب الشهود، فإن الأم فزعت عندما سمعت صوت الارتطام، وخرجت إلى الشرفة وعندما شاهدت طفلتيها تسقطان من علو 5 طوابق لم تستطع التمالك وفي لحظة لا وعي ألقت بنفسها وراءهما، ظناً منها أنها قد تنقذهما.

حاول السكان في المنطقة إنقاذهن، لكن محاولاتهم باءت بالفشل، مأساة تحمل كل معاني الحزن والألم تهز شوارع المنطقة وذهول الأب الذي رأى زوجته وابنتيه غارقات في دمائهن.

وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبيّن وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من أعلى، وخلصت نتائج الفحص إلى أن الأم وطفلتيها سقطن، ولا توجد شبهة جنائية حول ذلك.