بسيسة : الزيادة الخاصة بالمعلمين لن تصرف في شهر سبتمبر

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة عن إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة .

بسيسة قال في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، إن الوزارة إضافة صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج ومنحة الرسوم الدراسية للطلبة وأبنائهم حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح أنه تمت أضافة صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر يونيو، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى نهاية شهر أغسطس الماضي .

وأضاف بسيسة، أن الزيادة الخاصة بالمعلمين، لم تضاف هذا الشهر، لأن مرتبات شهر سبتمبر يبدأ العمل بها بشكل مبكر وتسير وفق إجراءات روتينية، وأن الإعلان عنها من قبل الحكومة جاء في وقت متأخر من الشهر وهي مسألة وقت فقط، وليس من المعقول تعطيل كل المرتبات في الدولة، مشيراً إلى أن الزيادة ستكون خلال الأشهر القادمة والعمل سيكون مشترك بين وزارة التربية والتعليم في استيفاء الإجراءات أولاً ومن ثم تحال الإجراءات الروتينية إلى وزارة المالية وتنتهي عند المركزي .

يشار إلى أن منصة حكومتنا، التابعة لحكومة عبد الحميد الدبيبة، أعلنت عن إصدار قرار بتخصيص مبلغ مليارين و250 ألف دينار ليبي، لتضمين زيادة مرتبات المعلمين.

وقالت المنصة إنه بعد قرار اعتماد الزيادة المخصصة للعاملين، قرر مجلس الوزراء تخصيص مبلغ مالي قدره مليارين ومائتين وخمسين مليون دينار ليبي لصالح وزارة التربية والتعليم لدعم مرتبات العاملين بالقطاع بداية من مرتبات شهر سبتمبر الجاري.

وكان الدبيبة قد اعتمد قبل أيام القرارات الصادرة عن مجلس النواب التي تطالب الحكومة بزيادة رواتب المعلمين.