انطلاق امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي في كل ليبيا

أخبارليبيا24

ذكرت وزارة التربية والتعليم اليوم الأحد أن اِمتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2020 – 2021م انطلقت صباحًا في كامل التراب الليبي.

وقال مدير المركز الوطني للامتحانات، أحمد مسعود إن عدد الطلبة المُتقدِّمين لإجراء الامتحانات (145046) طالب وطالبة.

وأوضح مسعود أن من بين الطلبة (75018) الذكور، و(70028)، الإناث يدرسون في 3941 مؤسسة تعليمية تتبع 113 مراقبة تعليمية.

وتابع مدير المركز الوطني للامتحانات أن الامتحانات تخضع لإشراف (20604) مُلاحظ، موضحاً أنها ستُجرى في (10302) قاعة امتحانات تمَّ مراعاة التّباعد بداخلها.

وثمّن مسعود جهود المركز الوطني لمُكافحة الأمراض في مُتابعة الإجراءات الاحترازية والقيام بعمليات الرّصد، و”بريد ليبيا” التي أوصلت الأسئلة الامتحانية لكافة اللجان الامتحانية، إضافةً إلى وسائل الإعلام في إيصال الصورة للجميع.

يُشار إلى أن الطلاب المُتقدّمين لهذه الامتحانات يخضعون قبل دخولهم لقاعات الامتحان إلى قياس درجة الحرارة واستلام كمامة لكل يوم امتحاني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمُجابهة كورونا.