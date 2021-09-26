النائب علي بوزريبة: الإخوان يدعون للتظاهر ضد أجسام منتخبة وتمثل إرادة الشعب

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قال عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة إن حزب الإخوان المسلمين هو من يدعو للتظاهر ضد أجسام منتخبة وتمثل إرادة الشعب الليبي.

وأضاف بوزريبة في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن هذه الدعوات للتظاهر وتصريحات المأجورين والمندسين الذين ينتهزون الفرص للقفز على مطالب الشعب تحقيقاً لِمُبْتَغَاهم يعد انتهاكاً صريحا لإرادة الشعب الحرة.

وتابع عضو مجلس النواب :”كلنا نعلم أنهم يسعون إلى إطالة أمد الأزمة وإحداث شرخ اجتماعي كبير ينتج عنه فراغ سياسي من جديد وهذا لن نسمح به حيث أنه لا سبيل لإطالة عمر الأزمة”.

وأضاف بوزريبة :”أصبحنا نعلم جيداً بما لا يدع مجالاً للشك أن مراوغاتهم ودسائسهم باتت مكشوفه أمامنا جميعاً، وأنه لا حل لهذه الأزمة سوى صناديق الاقتراع”.

وشدد عضو مجلس النواب على البرلمان والمجلس الرئاسي والحكومة ضرورة أن تكثف جهودها للانتخابات حيث لا خلاص إلا بالانتخابات سواء برلمانية أو رئاسية.

وأكد على إنهاء مجلس الدولة وأدواره الاستشارية التي نكست وعرقلت العملية السياسية وخارطة الطريق المتفق عليها برعاية أممية.

وقال بوزريبة :”نؤكد لكم بأننا لن نعترف بمجلس النواب ومجلس الدولة والمجلس الرئاسي والحكومة الموجودة الآن بعد تاريخ 24 ديسمبر ولا أي جسم سياسي كان إلا الحكومة الجديدة والمنتخبة من الشعب”.

وواصل عضو مجلس النواب في منشوره :”سوف نبذل قصار جهدنا لإنجاح هذه الانتخابات وفي موعدها المحدد رغماً عن المعرقلين والمفسدين من خفافيش الظلام”.

ولفت بوزريبة إلى أن ما يجري الآن من تحالفات إخوانية برعاية مجلس الدولة والغرياني وإيهامهم لرئيس الحكومة واستغلالهم لتعليق الدائرة الدستورية بالمحكمة الهدف منه تمديد الانتخابات وإطالة لعمر الأزمة واحتدادها.