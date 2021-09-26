المقريف يؤكد على أهمية خلق شراكة حقيقية بمجال التعليم مع بريطانيا وزارة التعليم تستعد لإيفاد "60" معلم لإيطاليا لتلقي التدريب في تعليم اللغة الإيطالية

أخبار ليبيا 24

التقى وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى محمد المقريف بمكتبه اليوم الأحد سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولاين هرندل، بحضور المُدير المساعد للمجلس الثقافي البريطاني فيصل محمد الناجح، ومُستشار الوزير الدكتورعبد السلام الصغير.

وشدد الوزير على أهمية خلق شراكة حقيقية مع بريطانيا في مجال التعليم، مُطلعاً السفيرة على ما شهدته الوزارة من توحيد لمنظوماتها والمؤسسات والمراكز التابعة لها في كامل التراب الليبي

واِستعرض المقريف جهود الوزارة في التجهيز لإيفاد 60 معلماً إلى إيطاليا خِلال الشهر المُقبل لتلقي التدريب في تعليم اللغة الإيطالية، مُعبراً عن أمله في أن تُسهم بريطانياً في رفع مهارات المُعلّمين الليبيين أُسوة بإيطاليا وفرنسا، مشيراً إلى أن الخطة المستقبلية للوزارة والتي تتضمّن رفع المناهج التعليمية على منصة إلكترونية ستكون مُتاحة للجميع.

و أشارت سفيرة المملكة المتّحدة لدى ليبيا إلى تاريخ بلادها الطويل في اِستقبال الطلاب الليبيين وتعليمهم في بريطانيا، مُعربة عن سعادتها بالجيل الجديد في ليبيا وتطلّعهم أن تصبح بلادهم أفضل، وفق قولها

وأكّدت السفيرة اِهتمامها بتدريب المُعلّمين الليبيين، مُضيفة تطلّعها لتطوير التعاون في مجال التعليم، موجهة دعوة رسمية موجهة من وزير التعليم في بلادها لوزير التربية والتعليم في ليبيا لحضور منتدى التعليم الذي يُعقد سنوياً في بلادها.