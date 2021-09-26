المستشار صالح يبحث المشاكل التي تواجه شريحة الشباب

أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، السبت، مع أعضاء اتحاد الطلبة؛ وذلك لبحث المشاكل التي تواجه شريحة الطلبة والشباب بشكل عام.

وبحسب بيان للمتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، اليوم الأحد، أكد المستشار صالح خلال اللقاء على أهمية دور الشباب في بناء مستقبل ليبيا وتقدم وازهار البلاد.

وأشار صالح إلى أن الشباب هم عُماد المجتمع وبضرورة دعم الطلبة في استكمال دراستهم لدرجات متقدمة من مراحل العلم والمعرفة لتحقيق التنمية البشرية والمجتمعية من خلال العلم.

وأكد المجتمعون على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها في 24 ديسمبر كونها الحل الوحيد لتحقيق إرادة الشعب الليبي وإنهاء حالة الانقسام والفوضى للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.