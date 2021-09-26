المالية تُحيل مرتبات شهر سبتمبر إلى المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر 9 سبتمبر الجاري إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي؛ وذلك لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت الوزارة في بيان لها صرف مخصصات منحة الطلبة الدارسين بالخارج حتى 30 سبتمبر الجاري، ومنح الرسوم الدراسة للطلبة وأبناء الطلبة حتى نهاية العام الجاري.

وأوضحت الوزارة أيضا أنه تم صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج حتى تاريخ 30 يونيو 2021، ومخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية حتى تاريخ 30 أغسطس 2021.