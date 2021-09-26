القبض على رئيس الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في بانغي "الزرزور" استولى على الفندق بالتعاون مع الأطراف التي انقلبت على السلطة في أفريقيا الوسطى

أخبار ليبيا 24 – خبر

قالت مصادر إعلامية إن قوة أمنية ألقت القبض اليوم الأحد، على الرئيس التنفيذي السابق لفندق ليدجر بلازا ورئيس الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو”، “زياد الزرزور”، في عاصمة أفريقيا الوسطى بانغي.

وقالت المصادر إنه القوة الأمنية سحب جواز سفر “الزرزور”، ووضعته تحت الإقامة الجبرية.

وأوضحت المصادر، أن سبب القبض عليه هو تورطه في جرائم فساد، إذ أن الفندق الذي كان يترأسه يتبع شركة “ليبيا العربية الأفريقية للاستثمار” وهي الشركة ذاتها سبق واتهمت “الزرزور” باستغلال الأزمة الليبية من أجل تسجيل شركة “LAICO Centrafrique” باسمه.

وأكدت تقارير إعلامية أن زياد “الزرزور” استولى على الفندق بالتعاون مع الأطراف التي انقلبت على السلطة في أفريقيا الوسطى سنة 2014، وسط شبهات فساد كبيرة تحوم حول التعاملات المالية للفندق.

وأوضحت المصادر الإعلامية أن عملية التوقيف شملت أيضا أحد حراس “زياد زرزور”، ويدعى “حزقيال”، كما تم حجز مدير فندق ليدجر ريمس بن سالم، ومنع المدير الإداري والمالي للفندق، الذي حاول الفرار من السلطات في جمهورية إفريقيا الوسطى، من السفر بعد سحب جواز سفره.

وأكدت المصادر أن عملية القبض تمت بالتنسيق مع الجانب الليبي بناءً على اتهامه بالتلاعب بالاستثمارات الليبية هناك، وذلك بعد أن أرسلت ليبيا فريقا جديدا لاستلام ادارة الشركة بدلاً من الزرزور.