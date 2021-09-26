الصحة تبحث تدشين غرفة طوارئ مشتركة بين ليبيا ومصر

26 سبتمبر، 2021 5:13 م
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أخبار ليبيا 24

بحث وزير الصحة، علي الزناتي، إمكانية تشكيل غرفة طوارئ مشتركة مع وزارة الصحة المصرية.

واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الدائرة المغلقة بحسب وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، سبل توحيد الجهود في مكافحة فيروس كورونا، وتزويد مراكز العزل الليبية بالأكسجين الطبي في إطار توسيع أوجه التعاون بين البلدين.

يذكر أن الجانبين الليبي والمصري كانا قد وقعا اتفاقية مشتركة في 20 أبريل من العام الجاري، تضمن علاج الليبيين بالمجان في المستشفيات الحكومية المصرية، وتسهيلات أخرى تتعلق بالدراسة ودعم مواجهة كورونا.

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26 سبتمبر، 2021 5:13 م
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