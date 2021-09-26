السايح ينفي “لأخبار ليبيا “24 خبر تعرضه للخطف

السايح : لا أعلم ما الغرض من بث مثل هذه الأخبار في هذا الوقت بالذات

26 سبتمبر، 2021 10:34 م
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عماد السايح
عماد السايح

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تفيد بأنه تعرض للخطف من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس.

السايح قال في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن الخبر غير صحيح إطلاقاً، ومجرد شائعات ولا يعلم ما الغرض من بث مثل هذه الأخبار في هذا الوقت بالذات، مؤكداً أنه بخير وبصحة جيدة .

وتناقلت العديد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خبراً مفاده خطف رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح من قبل مجموعة مسلحة في العاصمة طرابلس، واقتياده إلى مكان مجهول.

وتتواصل الأذرع الإعلامية واللجان الإلكترونية، لجماعة الإخوان الإرهابية، بث سمومها؛ لتزييف الواقع، وقلب الحقائق، وتصدير صورة مخالفة لما هو موجود على الأرض، بهدف إثارة الرأى العام،  في محاولة منهم تأجيج الوضع لعدم إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل .

26 سبتمبر، 2021 10:34 م
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