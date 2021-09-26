إسماعيل: المستهدفين بمنحة دعم الزواج يتم حسب سجلات الأحوال المدنية

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس إدارة صندوق دعم الزواج ومنسق ديوان المنطقة الشرقية، أحمد هاشم إسماعيل أن احتساب الشباب المستهدفين بمنحة دعم الزواج يتم حسب الأقاليم والكثافة السكانية.

وأوضح إسماعيل في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أن احتساب الشباب المستهدفين بالمنحة تم احتسابه على مستوى ليبيا وفق النسب التي حددتها سجلات مصلحة الأحوال المدنية في ليبيا، مشيرا أنه تم استهداف كافة البلديات حتى الصغيرة.

وتابع إسماعيل، “الأعمار المستهدفة من الشباب الذكور والإناث مفتوحة والشرط الوحيد هو أن يكون أكبر من 18 عاما”، مؤكدا أن وزارة الشباب ورئاسة الوزراء كان لها دور كبير في إطلاق المبادرة، منوها أنه ستكون هناك مشاريع أخرى خاصة بالشباب.

يذكر أن مجموعة من شباب طبرق تسلمت، اليوم الأحد، الدفعة الأولى من صكوك منحة دعم الزواج.