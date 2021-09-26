أقعيم والزناتي يتفقان على تشكيل لجنة لمُتابعة أداء المُستشفيات في بنغازي

26 سبتمبر، 2021 10:15 ص
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علي لزناتي وفرج أقعيم
علي لزناتي وفرج أقعيم

أخبارليبيا24

اتفق وكيل وزارة الداخلية فرج أقعيم العبدلي ووزير الصحة علي الزناتي على تكليف لجنة عاجلة لمُتابعة أداء المُستشفيات العامة والخاصة بمدينة بنغازي.

وذكر مكتب الإعلام لوكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية أن من مهام اللجنة تحديد قصور خدمات المُستشفيات العامة والخاصة ومُحاسبة كُل من يتقاعس في تقديم المُساعدة الطبية للمواطنين.

وأوضح المكتب أن تشكيل اللجنة وتكليفها بشكل عاجل جاء تلبيةً لمُناشدة وشكاوى المواطنين المُستمرة حول الإهمال والخدمات السيئة وتقاعس الكوادر الطبية في بعض المُستشفيات.

ولفت مكتب الإعلام إلى أن تشكيل اللجنة أتي كذلك لعدم الالتزام بأسعار الكشوفات والعمليات المُعتمدة من وزارة الصحة ما يعتبر فساد إداري ومالي واستغلال لحاجة المواطن وعدم الشعور بالمسؤولية تجاه الحالات المُترددة على المُستشفيات والمصحات العامة والخاصة بمدينة بنغازي.

وأفاد المكتب أنه تم تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء قانونيين واختصاصيين بالمجال الصحي ستلتزم بتقديم تقرير يومي مُفصل لوكيل وزارة الداخلية بالوضع الراهن للمُستشفيات والمصحات المُخالفة للقوانين والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة.

وشدد المكتب على أنه سيتم إحالة كل شخص ساهم في تردي الخدمات المقدمة للمواطنين للتحقيق إلى أن ترتقي المُنشآت الطبية للمستوى المطلوب بكوادر ملتزمة بتقديم المُساعدة الطبية للجميع على مدار الساعة .

26 سبتمبر، 2021 10:15 ص
20

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