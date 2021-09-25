مفوضية اللاجئين: المهاجرين الذين أعيدوا إلى ليبيا تجاوز 24 ألفاً

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قالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن مجموع المهاجرين الذين تم إنقاذهم من قبل خفر السواحل الليبي خلال العام 2021 وصل إلى 24 ألف و420 مهاجرا.

وأوضح المفوضية في تقريرها الخاص بليبيا أن آخرهم 42 مهاجراً أعيدوا إلى قاعدة طرابلس البحرية في 21 سبتمبر الجاري، من بينهم 8 نساء و4 أطفال، وكانت فرق المفوضية واللجنة الدولية للإغاثة بانتظارهم لتقديم المساعدة الطبية، ومواد الإغاثة الأساسية.

كما بدأت المفوضية في 23 من سبتمبر، حملة شتوية لتوزيع مواد الإغاثة على العائلات النازحة في مخيم فلاح 1 للنازحين في طرابلس.

وقد استهدفت مساعدة الحملة حوالي 300 أسرة “أكثر من 1200 فرداً”. وتضمنت المساعدة الأحذية الشتوية، والجوارب، والحفاضات، والحقائب المدرسية ومستلزمات النظافة.

بذلك تكون المفوضية قد وزعت منذ بداية عام 2021 حتى الآن، مواد الإغاثة الأساسية على 32825 نازحاً، بينما تلقى أكثر من 700 نازح مساعدات نقدية لمساعدتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.