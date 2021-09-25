كلمينتي يعلن عن قائمة المنتخب ويضم “المصراتي” مشاركة المحترف الدولي "المعتصم المصراتي" الغائب عن ليبيا في المباراتين السابقتين

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استدعى الأسباني “خافيير كلمنتي” مدرب المنتخب الليبي “27” لاعبا للدخول لمعسكر تحضيري في تركيا في الفترة من السابع والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى الثالث من أكتوبر .

وضمت القائمة نجم “سبارتا براغا” البرتغالي المعتصم المصراتي الغائب عن ليبيا في المباراتين السابقتين في تصفيات كأس العالم 0

واختار كلمنتي كلا من “محمد نشنوش، ومراد الوحيشي، ومعاذ اللافي، وسند الورفلي، ومعتصم صبو، وعلي سلامة، وأحمد التربي، وعلي يوسف، ومحمد منير، والطاهر بن عامر، ومحمد الترهوني، وعبد الله الشريف، وفيصل البدري، وعمر الخوجة، ومحمد التهامي، ومحمد الجورني، والمعتصم المصراتي، وأيمن عُمير، والسنوسي الهادي، ومؤيد اللافي، وحمدو الهوني، ونور الدين اقليب، ومحمد صوله، ومحمد الطبال، ومحمد زعبية، ومعاذ عيسى، وأنيس سلتو .

وسيواجه المنتخب الليبي مضيفه المصري في الثامن من أكتوبر المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية المصريه في الجولة الثالثة للمجموعة السادسة من تصفيات كأس العالم ويتلقى المنتخبان في 11 أكتوبر بملعب شهداء بنينا ببنغازي في الجولة الرابعة للتصفيات .