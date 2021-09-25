غوتيريش يؤكد لـ المنفي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها

25 سبتمبر، 2021 11:44 ص
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أخبار ليبيا 24

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا خلال موعدها المقرر نهاية العام الجاري، جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس محمد المنفي، أمس الجمعة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي أثنى المنفي على جهود الأمم المتحدة في دعم الحوار السياسي الليبي، لإعادة الاستقرار وبناء الدولة الديمقراطية التي ينشدها الليبيون، مؤكدا أهمية الدور الذي تقوم به بعثة المنظمة للدعم في ليبيا، في المساعدة على نجاح العملية السياسية، واجراء الانتخابات في أفضل الظروف السياسية والأمنية.

ورحب غوتيريش بمسارات الحوار التي يقودها المجلس الرئاسي، بين جميع الأطراف، كما تناول اللقاء أيضا ملف المقاتلين الأجانب، وضرورة العمل على خروجهم لضمان استقرار ليبيا ودول الجوار.

 

25 سبتمبر، 2021 11:44 ص
14

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