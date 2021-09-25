شكشك: قيمة العقود الموقعة مع دولة مصر 20 مليار دينار شكشك: المشروعات كانت أغلبها مهمة لكنها كانت على حساب المنطقة الجنوبية

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كشف رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، عن قيمة العقود التي وقعتها حكومة عبد الحميد الدبيبة، مع الشركات المصرية مبدئي ولم يجر التوقيع عليها بشكل نهائي، مؤكدًا أن قيمة العقود المعلنة بلغت عشرين مليار دينار .

شكشك وأوضح في تصريحات لبرنامج مع خالد سعيد – على قناة ليبيا الأحرار الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية – أن عملية التوقيع تلزم الشركات بالحضور إلى ليبيا بعد المراجعة والتدقيق وتحديد الدولة لنصوص العقد وشروطه.

وأضاف أن تنوع المشروعات كان أغلبه مهما ومعقولا، لكن المشكلة كانت في توزيعها الجغرافي الذي تركز في المنطقتين الغربية والشرقية على حساب المنطقة الجنوبية، مرجعًا ذلك إلى عدم رغبة الشركات في العمل في الجنوب للمشاكل الأمنية واللوجستية.