سلوى الدغيلي: إسقاط البرلمان لا يكون إلا بالانتخابات

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علّقت، عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، الدكتورة سلوى الدغيلي، اليوم السبت، على الأصوات المطالبة بإسقاط البرلمان قائلة بإن اسقاطه لا يكون إلا بالذهاب إلى الانتخابات.

وكتبت الدغيلي، في تغريدة على تويتر، “إسقاط البرلمان لا يكون إلا بالذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر”.

وأكدت أن “الانتخابات هي الطريق الوحيد للخلاص من الحالة المرتبكة التي تعيشها ليبيا هذه الأيام”.

وفي، تعليق لها حول المطالبة بإسقاط مجلس النواب، كتبت الدغيلي: “لكل من يريد إسقاط البرلمان.. المجال مفتوح ومضمون بالذهاب لانتخابات 24 ديسمبر”.

تغريدات، عضوة ملتقى الحوار السياسي، جاءت على خلفية تجمهر آلاف المتظاهرين المناصرين لرئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، الجمعة، بميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للمطالبة بإسقاط مجلس النواب، بعد قرار الأخير سحب الثقة من الحكومة وجعلها حكومة “تصريف أعمال”.