دي مايو يجدد الدعوة إلى ضرورة إقامة الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

قال وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الوضع على الأرض في ليبيا “ليس ممتازا، لكن المجتمع الدولي يدرك تماما أن الشعب الليبي يريد اجراء الانتخابات”.

وبحسب وكالة آكي الإيطالية جدد، دي مايو في تصريح من نيويورك، التحذير من أنه “بدون انتخابات هناك خطر عدم الاستقرار ومع عدم الاستقرار يزيد خطر الإرهاب وخطر الهجرة وتفاقمها”.

وكان دي مايو قد التقى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، حيث تطرقا خلال اللقاء، ضمن أمور أخرى، إلى الأوضاع في ليبيا وأفغانستان.