تفعيل خدمة الـ “فور جي” بمنطقة تهالا وغات

أخبار ليبيا24

‎أعلنت، حكومة الوحدة، اليوم السبت، تفعيل خدمة الجيل الرابع لشركة المدار الجديد بمنطقة تهالا ومطار غات.

وقالت الحكومة، إن الفرق الفنية لشركة المدار الجديد والتابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات شرعت بالعمل على تفعيل خدمة الجيل الرابع بمنطقة تهالا ‏ ‏الواقعة قرب الحدود الليبية الجزائرية.

وأضافت، ‏كما تم تطوير الخدمة في مطار غات، لافتًا إلى أن ذلك سيسهل على السكان التواصل كما سيكون له الأثر الإيجابي على الخدمات بالمنطقة.

‎وذكرت الحكومة، أن شركة المدار الجديد قامت خلال ‏المدة الماضية بالعمل على تطوير الشبكة بالمنطقة الجنوبية، لتتمكن من توفير خدمة الجيل الرابع لبلدية غات بكاملها وجميع المناطق المجاورة لها.

‎ وأضافت، أن الشركات المشغلة الأخرى التابعة للشركة القابضة تقوم بالعمل لتنفيذ مجموعة من المشاريع لتوسيع خدمات الجيل الرابع والرفع من جودة الاتصالات بالمنطقة الجنوبي.