النائب العام يكشف لغز مقتل عدد من السودانيين في أحد المناطق الصحراوية الجناة تخلو عن "14" مهاجر وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف مكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، تفاصيل مقتل عدد من المهاجرين الأجانب داخل الأراضي الليبية، مؤكدا أن نيابة الكفرة توصلت لكشف لغز مقتل عدد من السودانيين في أحد المناطق الصحراوية.

وقال بيان صادر عن النائب العام اليوم السبت “بناءً على ما جاء ببلاغ المهاجر “محمد آدم”؛ المقدم لرجال الأمن بمركز شرطة الكفرة؛ الذي كشف عن واقعة وفاة عدد من المهاجرين بالقرب من الحدود الليبية السودانية، نتيجة نقلهم من قبل عناصر جماعة منظمة عبر المسالك الحدودية إلى الداخل الليبي وتركهم في الصحراء بعد ذلك، دون مدهم بأي وسائل تساعدهم على مغادرة مكان تواجدهم”.

وأضاف البيان “أخذت نيابة الكفرة الابتدائية التحقيق في الواقعة؛ حيث استهلت إجراءاتها بمعاينة محل الواقعة ومناظرة جثث المهاجرين وعرضها على الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وآلية وطريقة حدوثها”.

وأسفرت التحقيقات على استجلاء غموض الواقعة، بإثبات وقوع الجريمة التي ارتكبت ماديتها بنقل عدد “28” مهاجرا من جمهورية السودان إلى الداخل الليبي مقابل مبالغ مالية؛ وبعد ذلك تخلى الجناة عن “14” مهاجرا في وسط الصحراء دون زاد أو وسائل تساعدهم على العبور، مما تسبب في وفاة “6” مهاجرين، بينما تاه البقية في الصحراء.

وقال البيان إنه جرى القبض على عناصر شبكة تهريب المهاجرين في الداخل وأمرت النيابة العامة بحبسهم احتياطيا على ذمة القضية لارتكابهم فعل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى الداخل وترتب حدوث وفاة عدد منهم.