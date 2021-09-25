المشري: لن نسمح لـ”حفتر” أن يكون مرشحا للرئاسة المشري: مجرد القبول بـ"حفتر" كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية بالفناء

أخبار ليبيا 24

زعم رئيس ما يسمى بمجلس الدولة، القيادي الإخواني، خالد المشري، بأن جماعته لن تسمح بترشح المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة كونه رجل عسكري ولا يحق له الترشح.

المشرى تناسى أن المشير حفتر عين الفريق أول عبد الرازق الناظوري في منصب القائد العام، قبل أيام وهو ما يسمح له بخوض الانتخابات المقبلة حال أراض كونه كان خارج منصبه قبل 3 أشهر من الانتخابات.

وتمادى المشرى في ادعاءاته عبر مقابلة مع قناة فرنس 24 قائلا “لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء”.

وقال “لو افترضنا جدلا أن حفتر أصبح مرشحا، وكانت المنافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة”.

وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب “لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف”.

كما اتهم المشري مجلس النواب بمحاولة تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية.