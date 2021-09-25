السويحلي: لابد من رفع معاشات المتقاعدين بدون تأجيل أو تسويف

السويحلي: يجب زيادة معاشات المتقاعدين منذ صدور ‏قانون رقم (5) 2013

25 سبتمبر، 2021 3:16 م
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عبدالرحمن السويحلي
عبدالرحمن السويحلي

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس المجلس الاستشاري السابق، عبدالرحمن السويحلي، على ضرورة‏ تحسين أوضاع معيشة المواطن، زاعما إنها واجب ويستحق دعم الجميع، على حد تعبيره.

وقال السويحلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ما زلنا ننتظر تنفيذًا لوعود رفع معاشات المتقاعدين، هذه الشريحة تعيش على الكفاف منذ سنوات (450 دينار) ولا مجال للتأجيل أو التسويف الآن فهي أوْلى الأولويات”، على حد زعمه.

وادعى أن ‏قانون رقم (5) 2013 بشأن زيادة معاشات المتقاعدين مُلزم من تاريخه، على حد قوله.

25 سبتمبر، 2021 3:16 م
22

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