الدبيبة يعلن الإفراج عن مرتبات ما يزيد عن 4500 موظف بالخدمات الصحية غريان

أخبار ليبيا24

أعلن رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، الإفراج عن مرتبات ما يزيد عن 4500 موظف بالخدمات الصحية في غريان.

جاء ذلك خلال زيارته رفقة وفد حكومي إلى غريان اليوم.

كما أعلن الدبيبة، عن تخصيص عدد من المواقع العسكرية للبلدية وفق المقترح المقدم في يونيو الماضي، وكذلك اعتماد منطقة التنمية المحلية دعمًا لمشروع اللامركزية، واعتماد المنطقة التجارية القضامة، والبدء في إجراءات التعاقد لطرق الهيرة جندوبة، القواسم ترهونة، غريان نالوت.

وقال الدبيبة، إن هذه الزيارة تهدف لملامسة الواقع والوقوف على هموم المواطن، وتفقد المشروعات المتوقفة ولتذليل الصعوبات التي تواجهها، وتحريك عجلة الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين.