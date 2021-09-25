الدبيبة يتفقد أعمال الصيانة بطريق الكريمية السواني

25 سبتمبر، 2021 1:48 م
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أخبار ليبيا 24

تفقد رئيس الحكومة، عبدالحميد الديبية، اليوم السبت، سير العمل بمشروع استكمال صيانة طريق الكريمية السواني بطرابلس.

ويُعد الطريق أحد الطرق الرئيسية الرابطة بين مدينة طرابلس بمدن سهل الجفارة والجبل الغربي، والذي توقفت الأعمال به منذ عشر سنوات، وبدأت أعمال صيانته ضمن خطة عودة الحياة التي أعلنت عنها حكومة.

وأوضح المكتب الإعلامي للحكومة أنه من المتوقع أن يتم استكمال العمل بهذا الطريق قبل نهاية العام الجاري، حيث تقدر نسبة الإنجاز حاليًا ما يزيد عن 55% ويتم تنفيذها من قبل الشركة الليبية العمرانية بإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

 

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25 سبتمبر، 2021 1:48 م
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