الجرندي يؤكد التزام تونس بدعم مسار التسوية السياسية في ليبيا

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أكد، وزير الخارجية التونسية، عثمان الجرندي، التزام تونس الثابت بمواصلة دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا.

أتى ذلك، خلال لقائه في نيويروك، بالأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتاريس.

وتناول اللقاء، بحسب الخارجية التونسية، التطورات الجارية في المنطقة والعالم، ولا سيما الوضع في ليبيا.

وقالت، الخارجية التونسية، إن الجرندي، أكد أن هذا الالتزام يأتي من منطلق العلاقات العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، بعيدا عن أيّ مصالح ضيقة أو مآرب أخرى غير خدمة السلم والأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.

وشدد الجرندي، على أهمية مساعدة الليبيين على تجسيد الاستحقاقات القادمة وخاصة الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر 2021.