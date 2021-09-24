مصر تستدعي 7 من نجوم الزمالك لمواجهة ليبيا

24 سبتمبر، 2021 5:45 م
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المنتخب المصري
المنتخب المصري

أخبارليبيا24

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، 7 لاعبين من فريق الزمالك استعدادا لمواجهتي المنتخب الليبي في تصفيات التأهل لكأس العالم.

والأسماء التي وقع عليها الاختيار هي محمد أبو جبل ومحمود الونش وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح ومحمد عبد الشافي وطارق حامد ومصطفى فتحي.

وجاء استدعاء لاعبي الزمالك بالرغم من توقف المنافسات المحلية في الفترة الماضية.

وسيعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري في 26 من سبتمبر الحالي موعد قائمة مصر التي ستدخل معسكر تحضيري استعدادًا لمباراتي المنتخب الليبي في الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وتنطلق تحضيرات الفراعنة في 28 سبتمبر وسيخوض مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، ويستأنف معسكره يوم 2 أكتوبر بعد الحصول على راحة في الأول من أكتوبر، ليستمر المعسكر حتى خوض مباراتي ليبيا.

وستقام مباراة مصر وليبيا ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم يوم 8 من أكتوبر المقبل، كما قرر إقامة مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة في ملعب شهداء بنينا ببنغازي يوم 11 أكتوبر.

24 سبتمبر، 2021 5:45 م
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